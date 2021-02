Com poucos recursos, Cruzeiro explora outras estratégias no mercado para qualificar elenco

Já sobre o lateral esquerdo Alan Ruschel, o Cruzeiro venceu a concorrência com a Chapecoense ao oferecer um tempo maior de contrato: dois anos. O salário também foi melhor. O jogador chega também livre no mercado, já que o clube catarinense buscava renovação do vínculo finalizado após a Série B.

Sobre o volante Matheus Barbosa, o jogador veio por empréstimo do Avaí, que ainda ampliou o contrato do atleta até 2022. A Raposa terá de custear os salários do jogador.

Outro reforço para a posição, Matheus Neris assinou com o Cruzeiro até o fim do próximo ano, com o Palmeiras mantendo uma parte do percentual dos direitos econômicos, evitando de perder de graça o jogador, que tinha contrato com o time paulista até o meio do ano.

O último anunciado foi Bruno José. Na negociação com o Internacional, o jogador rescindiu contrato com o clube gaúcho que, em troca, recebeu outra fatia do percentual do meia Maurício. Bruno assinou vínculo por quatro temporadas com a Raposa.