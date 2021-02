Tentativa de homicídio: Mulher é esfaqueada pelo ex-marido, no Santo Antônio

Um crime bárbaro aconteceu nesta na noite, quinta-feira (18), na rua Dr. Luciano Soares Santana, no bairro Santo Antônio em Sete Lagoas. Um homem identificado como Aguinaldo, que trabalha como segurança, esfaqueou a ex- companheira.

Segundo informações, Aguinaldo (52) e a vítima, R. A. S. N de 31 anos eram casados, mas estavam separados e que após mais um desentendimento entre o casal, ele a agrediu.

Aguinaldo teria se armado com uma faca e desferiu vários golpes contra a vítima, na frente da filha do casal. A vítima foi socorrida, passou por cirurgias no Hospital Municipal.

Aguinaldo continua foragido. Qualquer informação, sobre seu paradeiro ligar 190.

Ocorrência em andamento