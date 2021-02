Confira as oportunidades de emprego disponíveis no UAI/Sine nesta sexta (19)

AUXILIAR DE OPERAÇÃO

Recolher nos setores o resto de materiais do processo de produção, fazer separação do plástico, papelão e bandeja, auxiliar no carregamento dos matérias prensados, auxiliar no serviço de jardinagem da fábrica, auxiliar no serviço de conservação e limpeza da fábrica.

Ensino fundamental completo – disponibilidade de horário

INSTALADOR

Realizar manutenção preventiva e corretiva, instalação de quadros de distribuição de força e analisa consumo de energia, ligação e desligamento de aparelhos elétricos e eletrônicos. Identifica defeitos elétricos para reparar ou substituir componentes, ajustando peças e simulando o funcionamento dos equipamentos. Imprescindível: Curso com certificado nas escolas credenciadas pela CEMIG

Experiência: 06 meses na carteira- fundamental completo

MONTADOR INDUSTRIAL – ESTRUTURA METÁLICA

Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, tig, mig, mag, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.

Experiência: 06 meses na carteira

SERRALHEIRO

Recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Experiência: 06 meses na carteira

AJUDANTE DE MONTADOR

Auxiliar o montador, montagem industrial, estruturas metálicas.

Experiência: 06 meses

OPERADOR DE TELEMARKETING

Venda de empréstimo consignado

Experiência: 06 meses na carteira com telemarketing – Ensino Médio Completo

MONTADOR DE ANDAIME – VAGA TEMPORARIA

Experiência: 06 meses na carteira – Vaga temporária: 45 dias

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Veículos a diesel (caminhões e carros)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – CNH: B ou D

MOTORISTA ENTREGADOR

Conduzir veículo de pequeno porte para entregas e recebimento de materiais dentro do estado de MG e exercer a função de almoxarife, organizando o estoque conforme características de cada produto, recebimento e entrega de materiais,

Experiência: 06 meses na carteira na função de motorista entregador – Ensino Médio Completo – CNH: B com atividade remunerada.

MOTORISTA DE CAMINHÃO

Entrega de material de construção

Experiência: 06 meses – Fundamental completo – CNH: D

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Carga e descarga em deposito de material de construção

Experiência: 06 meses – Fundamental completo

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL – VAGA TEMPORÁRIA

Realizar manutenção corretiva de máquinas, motores e equipamentos industriais.

Vaga temporária: 35 dias – Local de trabalho: Jeceba – Oferece: alojamento/alimentação/transporte

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade de viagem

ELETRICISTA INDUSTRIAL – VAGA TEMPORÁRIA

Realizar manutenção corretiva em máquinas, motores e equipamentos industriais; Instalar quadros de distribuição de força; Efetuar ligação e desligamento de equipamentos elétricos e eletrônicos; Identificar defeitos elétricos para reparar ou substituir componentes, ajustando peças e simulando o funcionamento dos equipamentos.

Vaga temporária: 35 dias – Local de trabalho: Jeceba – Oferece: alojamento/alimentação/transporte

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade de viagem

MECÂNICO CALDEREIRO – VAGA TEMPORÁRIA

Executar serviços diversos com materiais metálicos, confeccionando peças, equipamentos e estruturas metálicas. Vaga temporária: 35 dias – Local de trabalho: Jeceba – Oferece: alojamento/alimentação/transporte

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade de viagem

SOLDADOR – VAGA TEMPORÁRIA

Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, tais como eletrodo revestido, MIG, MAG, Oxigás, brasagem, plasma; Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; Aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Vaga temporária: 35 dias – Local de trabalho: Jeceba – Oferece: alojamento/alimentação/transporte

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade de viagem

AÇOUGUEIRO

Experiência: 06 meses na função

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Experiência: 06 meses na carteira (imprescindível) – CNH: D

ELETRICISTA PREDIAL

Atuar em obra, fazer cabeamento, instalações em geral.

Experiência: 06 meses na carteira (imprescindível)

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Auxiliar o eletricista predial

Experiência: 06 meses na carteira (imprescindível)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Ensino Médio Completo

ELETRICISTA

Serviços elétricos em geral, realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão.

Experiência: 06 meses na carteira- CNH: B – Ensino Médio Completo – Curso Eletrica-NR10

SUPERVISOR DE VENDAS

Liderar equipe em empresa de fabricação de maquinas de solda e peças de solda, experiência na função no comercio em geral.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B

MECÂNICO DE EMPILHADEIRA

Manutenção geral em empilhadeira

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Fundamental completo

COSTUREIRA DE LINGERIE

Imprescindível experiência na função

Experiência na função em escala industrial

AUXILIAR DE PESSOAL

Experiência em rotinas de departamento pessoal: Folha de Pagamento, DIRF, RAES, atualizada com legislação trabalhista. Experiência com sistema Alterdata, vivencia em escritório de contabilidade.

Experiência: 06 meses na carteira – cursando ou superior completo em Ciências Contábeis ou RH

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Operar pá carregadeira; realizar carregamento de ferro gusa e subprodutos em carretas; operar o equipamento dentro das normas de segurança; manter o equipamento sempre limpo em boas condições de funcionamento.

Experiência: 06 meses – Curso na função – CNH: D – Revezamento de turno

FORNEIRO

Sacar e montar timpas, ventaneiras e bicos de algaravizes; efetuar limpeza e carregamento do canhão de tamponamento; inspecionar e quando necessário desobstruir ventaneiras e bicos de algaravizes; substituir maromba e auxiliar na limpeza geral da rede de gás; inspecionar o canal de corrida e quando necessário viabilizar o reparo.

Experiência: 06 meses na carteira – Revezamento de turno

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

Atuar em siderúrgica

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: D – Escala: 6×1 (revezamento)

AUXILIAR DE FORNEIRO

Experiência na função é imprescindível.

Experiência: 06 meses na carteira – escala: 6×1 (Revezamento)

BALANCEIRO DE CARGA

Realizar o acompanhamento do peneiramento das matérias primas (carga metálica) essenciais ao Alto Forno. Experiência na função descrita é imprescindível.

Experiência: 06 meses na carteira – Escala: 6×1 (revezamento)

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan. O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

Com UAI/Sine