Mulher e bebê morrem após atropelamento em Sete Lagoas

Está em andamento ocorrência de atropelamento com duas vítimas fatais no bairro Dona Sílvia, em Sete Lagoas. O acidente ocorreu na Rua K, nesta quinta-feira (18), atingiu uma mulher, um bebê de apenas cinco meses e uma outra criança.

A vítima, identificada como Adriana de 24 anos, morreu antes de ser socorrida. Já o recém-nascido de apenas cinco meses, morreu no PA do Belo Vale e a outra criança continua internada.

Nas redes sociais, moradores postaram informações que pessoas revoltadas com o ocorrido atearam fogo na casa do indivíduo, que também residiria no bairro Dona Sílvia.

Matéria em atualização.