Boletim Covid: Sete Lagoas registra 72 novos casos positivos, mas sem óbito nesta quinta

Com uma alta de 0,6% nas notificações de casos suspeitos de Covid-19 nas últimas 24 horas, Sete Lagoas tem hoje 1.379 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, número 10% menor do que na semana passada, quando 1.535 pessoas eram acompanhadas, e 2.803 pessoas que já tiveram este acompanhamento concluído. Os testes com resultado negativo já somam 21.702 desde o início da pandemia.

De ontem para hoje, foram registrados 72 novos casos positivos: 31 mulheres e 41 homens. Não há óbitos confirmados por Covid nas últimas 24 horas. Assim, Sete Lagoas soma 10.081 contaminações desde o início da pandemia, entre elas, 163 óbitos, 36 hospitalizados com resultado positivo para Covid, 194 pessoas em isolamento domiciliar e 9.688 já recuperadas.

Hospitalizados

Hoje são 64 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 33 em enfermaria e 31 em UTI. Nos leitos de UTI são 21 pacientes de Sete Lagoas, três de Papagaios, dois de Morada Nova de Minas, dois de Paraopeba e os demais de Paineiras, Prudente de Morais e Abaeté. A taxa de ocupação de leitos de UTI no SUS e na rede particular está hoje em 56,36%. Já a taxa de ocupação de leitos exclusivos do SUS na cidade está em 46,6%.

No Hospital Municipal são 28 internações (17 delas em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 15 internações, sendo seis em UTI, uma delas do SUS. No Hospital da Unimed são 13 internados, sendo cinco em UTI, e na UPA são oito internações, três delas em UTI. Entre os 64 internados, 45 testaram positivo, quatro têm resultado negativo e 15 aguardam resultados de exames.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom