Técnica de enfermagem conta como recém-nascido foi encontrado em Prudente de Morais

Uma técnica de enfermagem foi a primeira a ser acionada por moradora, após encontrar recém-nascido abandonado em Prudente de Morais, na manhã desta quinta-feira (18) em Prudente de Morais

O bebê do sexo feminino foi encontrado na rua Andorino Bento, no bairro São João II, próximo à entrada da localidade de Matos.

A Técnica de Enfermagem contou, que após receber um telefonema de uma conhecida comunicando, que tinha encontrado um bebê ainda com a placenta e umbigo que deslocou imediatamente para o local. “Minha primeira ação foi pedir que não fizesse nada, até minha chegada que não durou dois minutos. Com a roupa apropriada e luvas utilizando um lençol e saco plástico,constatei que era uma menina e que já estava roxa e como chovia na hora, utilizamos uma sobrinha para protegê-la, até a chegada da equipe no local”, disse

De acordo com ela, a ambulância com a enfermeira e a polícia chegaram rapidamente e foram para o hospital Nossa Senhora das Graças, sendo bem atendidos pela Dra. Lívia, que providenciou os exames do recém-nascido, para verificar seu estado de saúde. “Já recebi as informações, que ela está bem e já foi encaminhada para um abrigo municipal. Manifestei o desejo de visitá-la, mas fui informada que depende de autorização judicial, mas estou feliz que está agora sendo cuidada”, comemorou a Técnica de Enfermagem.

O caso será agora investigado pela Polícia Civil, para identificar a mãe da criança.