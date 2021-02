Sete Lagoas já vacinou mais de 6 mil pessoas contra a Covid. 3.024 já receberam a segunda dose.

A Secretaria Municipal de Saúde, divulgou na manhã desta quinta-feira (18) um saldo atualizado do vacinômetro da campanha imunização à Covid-19 em Sete Lagoas. De acordo com os dados enviados, o município já vacinou 6.567 pessoas, entre profissionais da saúde, que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus, idosos institucionalizados, Idosos (a partir de 87 anos) e idosos acamados, dentre outras categorias. Deste total de vacinas aplicadas, 3.024 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante.

Todo o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde segue determinações no Plano Nacional de Imunizações do Governo Federal. Na primeira etapa o público alvo foi formado por profissionais que atuam na área de saúde e ainda idosos e funcionários que estão em asilos. “Quando a meta desta fase foi batida, iniciamos a vacinação dos idosos que já atingiram a faixa etária a partir de 87 anos de idade”, explica o secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta.

Para garantir a organização do plano local, a SMS instalou pontos de vacinação com opções diversificadas. Idosos receberam a primeira dose no ginásio coberto Márcio Paulino (Praça da Feirinha) e no sistema drive thru montado no Shopping Sete Lagoas. Nesta quarta-feira (17), foi iniciada a vacinação em domicílio de idosos acamados ou com dificuldades de locomoção. “Neste caso, o agendamento deve ser realizado em uma unidade da Atenção Primária mais próxima da casa do idoso”, esclarece Flávio Pimenta.

2ª DOSE

Nesta quinta-feira (18), e sexta-feira (19), será a vez de aplicar a segunda dose da vacina aos profissionais da assistência à saúde a partir dos 50 anos que receberam a Coronavac. A vacinação está ocorrendo novamente em sistema de drive-thru, no estacionamento do Unifemm, de 08h30 às 17h.

PRAZO ENTRE DOSES

O Ministério da Saúde está distribuindo vacinas de dois fabricantes autorizados pela Anvisa. Os imunizantes têm prazos distintos de aplicação entre a primeira dose e o reforço. O da CoronaVac, produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa SinoVac, exige um prazo de 15 a 28 dias. Já o desenvolvido pelo laboratório AstraZeneca/Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem prazo de três meses.

Confira a tabela com todos os números e categorias já vacinadas, na Campanha contra a Covid, até o dia 17 de fevereiro :

Local de Vacinação Quantidade D1 Quantidade D2 Cerimonia na Prefeitura 7 X Hospital Municipal 710 697 Samu 59 Encaminhados para outros locais UPA 159 174 PA Belo Vale 45 43 Irmandade Nossa Senhora das Graças 745 711 PA da Unimed 75 75 Unimed (Hospital Libertae) 224 194 Idosos Institucionalizados e funcionários 124 (idosos e 70 (funcionários) 123 (idosos) e 70 (funcionários) Atenção Primária 669 724 Atenção Secundária 214 200 Empremed 15 13 Hemominas 34 Cismisel 12 Acolher Saúde 39 Vig. Sanitaria (Fiscais sanitários) 42 APAE (trabalhadores de Saude) 22 UNIFEMM – trab. Saúde (acima de 50 anos) 331 Laboratórios e Clinicas de Imagens 237 Agentes de Endemias 202 UNIFEMM – trab. Saúde (acima de 40 anos) 390 UNIFEMM – trab. Saúde (acima de 30 anos) 695 Funerárias, farmácias que fazem teste de covid e outros setores da saúde 150 Idosos (a partir de 87 anos) 1198 Idosos Acamados 99 Total 6.567 3.024

Dados referentes à doses aplicadas até o dia 17/02/2021

Abaixo seguem os números dos casos que foram a óbitos e que foram verificadas outras doenças associadas. Dos óbitos registrados em Sete Lagoas, aliados a outras comorbidades, 39% possuiam doenças cardíacas, 19% tinham diabetes seguidos de doenças renais e câncer com 5% cada. Confira:

Com informações da SMS de Sete Lagoas/MG