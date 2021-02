Em Sete Lagoas, quatro pessoas são presas com arma e drogas pela PRF

Quatro pessoas foram presas pela PRF de Sete Lagoas, nesta quarta-feira por porte ilegal de arma de fogo. Com eles, foi encontrada também drogas.

Em 17 de fevereiro de 2021, por volta das 23 horas, durante operação de combate a crimes diversos, na BR 040, município Sete Lagoas /MG, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram um automóvel emplacado município de Contagem/MG, ocupado por duas mulheres e dois homens.

Durante os procedimentos de fiscalização foi encontrado no interior do veículo, um revólver calibre .22 carregado com 6 cartuchos, sendo 2 deflagrados, além de uma pequena quantidade de maconha. Questionados, os ocupantes negaram a posse do armamento, e da porção de droga. O veículo foi removido para o pátio credenciado.

Os envolvidos e materiais apreendidos foram encaminhados para a Polícia Civil de Sete Lagoas.

Redação com Ascom/PRF Sete Lagoas