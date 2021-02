O espetáculo “Morada” entra em cena hoje (18) na 7ª Temporada de Teatro

Entra em cena nesta quinta-feira (18), dentro da programação da 7ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas, a peça “Morada” do grupo AFO!TA Teatro, da cidade de São João Del Rei. o espetáculo foi construído partindo da temática das relações familiares e propõe uma estrutura diferenciada: atores e público ficam juntos em cima do palco, onde as cenas acontecem, e ao final da representação tomam café juntos. “É uma experiência que remonta a nossa relação com as nossas casas e com os nossos afetos. A gente ri, chora, briga e compartilha refeições”, garante a atriz Priscila Natany.

Com direção de Marcos Fonseca e dramaturgia coletiva, “Morada” conta com cinco atores em cena e uma musicista, que executa toda a sonoplastia ao vivo. As cenas foram inspiradas na obra “Laços de família”, de Clarice Lispector.

O espetáculo é resultado de um processo artístico e criativo onde os artistas experimentam formas diversas de colocar em prática os discursos, inquietações e significados próprios perante o mundo, sempre em um trabalho horizontal e de construção semântica coletiva.

As apresentações da Temporada, serão ao vivo, todas as terças e quintas (09/02 ao dia 04/03), às 20h, no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro).

A 7º Temporada é executada através de recursos de editais estaduais da Lei Aldir Blanc conforme Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

Todo o festival será realizado no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, que tem como mantenedora a Cimento Nacional. E também conta com a CCB Contabilidade, Panificadora Galdina, Churrascaria Três Marias e Uai Hotéis e Pousadas, empresas parceiras e amigas do teatro. Cumprindo todas as medidas de segurança sanitária.

Serviço:

“Morada” – 18 de fevereiro de 2021 às 20h no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro).

Confira a programação:

23/02 – Meu Canto de Graça – Cóccix

25/02 – Descadeirados – Cia El Individuos

02/03 – A Caixinha de Papelão – A Patela Cia.

04/03 – E Ainda Assim Se Levantar – Cia Luna Lunera

Com informações de Izabela Oliveira