BOLETIM COVID: Sete Lagoas registrou 54 novos casos e confirmou mais 2 óbitos

Os dados oficiais do Município apontam um aumento de 0,46% nas notificações de novos casos suspeitos de ontem para hoje. Sete Lagoas chega a 1.427 pessoas em monitoramento, 17,4% a menos em relação à quarta da semana passada, quando 1.728 pessoas eram monitoradas, 2.775 com o acompanhamento concluído e 21.539 casos suspeitos descartados por exames.

Dois óbitos por complicações da Covid ocorridos no dia 13 foram incluídos no boletim: um homem de 70 anos que faleceu no Hospital Municipal e um homem de 73 anos que faleceu no Mater Dei, em Belo Horizonte, mas é morador de Sete Lagoas. Foram registrados 54 novos casos positivos, 33 mulheres e 21 homens, elevando o total de contaminados a 10.009 desde o início da pandemia. Entre eles, são 163 óbitos, 36 hospitalizados com diagnóstico positivo para Covid, 182 pessoas em isolamento domiciliar (19% a menos que na semana passada, quando 225 pessoas estavam isoladas), e 9.628 já curados, o que representa 96,2% dos contaminados. Já a taxa de letalidade está atualmente em 1,63%.

Hospitalizados

Ao todo, são 57 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 27 em enfermaria e 30 em UTI. Destes, 44 já testaram positivo para Covid, um teve o resultado negativo e 12 aguardam resultado de exame. Dos 30 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, são 20 por pacientes de Sete Lagoas, três de Papagaios, dois de Morada Nova de Minas, dois de Paraopeba, e os demais de Paineiras, Abaeté e Prudente de Morais.

São 25 internações no Hospital Municipal (17 delas em UTI), 14 no Hospital Nossa Senhora das Graças (seis em UTI, dos quais duas em leito do SUS), dez internações no Hospital da Unimed (cinco delas em UTI) e oito na UPA, sendo duas delas em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS e da saúde suplementar está hoje em 54,5%. Ao considerar apenas os leitos UTI Covid do SUS, o índice de ocupação é de 46,6%.

Minas Consciente

O Comitê Extraordinário Covid-19 se reuniu novamente ontem e decidiu manter, por pelo menos mais uma semana, sete macrorregiões do Estado na onda vermelha do programa Minas Consciente, entre elas, a central, na qual se encontra Sete Lagoas. Porém, até o momento, a microrregião de Sete Lagoas, que está na onda amarela, não sofreu alterações.

A Vigilância Epidemiológica de Sete Lagoas reitera a importância de se manter as recomendações das autoridades de saúde: usar máscara ao sair de casa, higienizar frequentemente as mãos, evitar aglomerações e manter o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus