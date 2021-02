Na zona rural de Baldim, mulher é presa com cocaína e dinheiro

Uma mulher de 31 anos foi presa nesta terça-feira (16), no município de Baldim durante operação policial. Em um Fiat Pálio com três ocupantes, a droga foi encontrada com a mulher, segundo a PM

Após receberem denúncia anônima, e já cientes de o referido veículo estava sendo utilizado para transporte de drogas para a localidade de Sumidouro, os militares realizaram a abordagem dos três ocupantes, dois homens e a condutora A.G.B de 31 anos.

Com os homens nada de ilícito foi encontrado, e após busca pessoal na mulher, foram localizados nos bolsos da calça dela, 10 pinos de cocaína. Durante vistoria no veículo, os militares ainda encontraram R$215,00 reais em notas diversas.

Os dois homens foram liberados no local e a mulher foi presa em flagrante delito e entregue na Delegacia de Polícia Civil pelo crime de tráfico de drogas, juntamente com o material apreendido. O veículo Fiat Palio, foi removido ao pátio credenciado e dois autos de infração foram lavrados para a condutora.

Redação com a Agência Regional de Comunicação- RPM