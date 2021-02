Prefeitura de Paulínia-SP implanta sistema de Recursos Humanos da Elotech

Sistema de RH automatizará processos e atenderá as demandas de folha de pagamento de cerca de 6 mil servidores públicos

Localizada no interior do estado de São Paulo a cerca de 119 km da capital e conhecida por sediar um dos maiores polos petroquímicos de da América Latina, Paulínia tem a sétima maior renda per capta do Brasil e uma população estimada em cerca de 106 mil habitantes.

Com uma história recente marcada por um grande desenvolvimento econômico e um intenso crescimento urbano e populacional, a prefeitura vem trabalhando ativamente na modernização de sistemas de dados e gestão pública.

E para dar o próximo passo neste processo de transformação digital da cidade, a Prefeitura começou a implantar em outubro do ano passado o sistema de Recursos Humanos da Elotech, a maior empresa de software de gestão pública do Paraná. A expectativa é que a implantação de todos os módulos seja finalizada ainda em fevereiro.

O Sistema de Recursos Humanos da Elotech tem como finalidade, além do cálculo da folha, facilitar a gestão das informações relacionadas à Vida Funcional dos Funcionários da Entidade. Pelo próprio Portal do Servidor, o funcionário consegue emitir holerite e comprovante de rendimentos sem a necessidade de solicitar ao Departamento de RH.

Este anúncio marca a entrada da Elotech em solo paulista. Sediada em Maringá, a empresa tem o propósito de fornecer tecnologia de alta qualidade, sistemas que funcionam e serviços que resolvem rapidamente o problema do cliente.

Para o gerente de Escritório de Projetos da Elotech, Leandro Souza, mais do que ferramentas eficazes, a Elotech prioriza o propósito de melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da tecnologia. “Uma das missões da Elotech é facilitar a vida do cidadão e do servidor público. É uma felicidade para nós apoiarmos a prefeitura de Paulínia com a tecnologia de qualidade Elotech”, destaca.

Sobre a Elotech

Com mais de 35 anos de atuação, a Elotech é a maior empresa de software de gestão pública do Paraná com produtos e serviços de excelência e qualidade superior. Oferece tecnologia de ponta, eficiência e transparência para mais de 550 entidades em todo o país. As soluções da empresa maringaense são voltas aos segmentos de educação, saúde, social, recursos humanos, administração, arrecadação e contabilidade. A Elotech tem conquistado os melhores prêmios de gestão e inovação. É a 23ª melhor empresa para trabalhar no Brasil na categoria médio porte e a melhor empresa maringaense no Ranking Nacional do Great Place to Work (GPTW). Entre as principais ferramentas desenvolvidas pela Elotech está o Portal Transparência, um dos mais bem ranqueados pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A missão da empresa é fornecer tecnologia de alta qualidade, sistemas que funcionam e serviços que resolvem rapidamente o problema dos clientes.

Mais informações: https://www.elotech.com.br

Neris Comunicação