Posse da nova direção do PSB em Sete Lagoas, será nesta sexta (19)

Acontece nesta sexta feira 19, a cerimônia de posse da nova direção do Partido Socialista Brasileiro – PSB de Sete Lagoas no plenário da Câmara Municipal às 11h.

Devido a pandemia terá número restrito de pessoas e com isto será transmitido pelo Instagram do partido @psbsetelagoas40.

Já confirmaram presenças, o Deputado Federal pelo partido Vilson Luiz da Silva (Vilson da Fetaemg) e de Kátia Gaivoto, Secretária Geral do partido em Minas.

Na direção do partido em Sete Lagoas serão empossados, Raquel Glória na Presidência e Victor Messias como Vice- Presidente. Maritina Nunes, será a Secretaria Geral do partido. Ana Siqueira na 1ª Secretaria e Graziela Vieira Costa, assume a Secretaria de Finanças. Já Edísio Rufino Torres e Odair Amâncio da Fonseca, serão os vogais do PSB.

