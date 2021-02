Comitê mantém sete macrorregiões na onda vermelha do Minas Consciente,

O Comitê Extraordinário Covid-19 decidiu manter, por pelo menos mais uma semana, sete macrorregiões do Estado na onda vermelha do programa Minas Consciente. Com a decisão, permanecem na fase mais severa da pandemia o Triângulo do Norte, Triângulo do Sul, Centro, Jequitinhonha, Nordeste, Noroeste e Leste do Sul. A macroregião Centro da qual Sete Lagoas faz parte continua na onda vermelha.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (16) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), que informou que apenas a macrorregião Sul, que estava na onda vermelha, progrediu para a onda amarela do programa, que foi criado para auxiliar a retomada da economia de forma gradual. Com isso, ela se junta às regiões Oeste, Centro-Sul, Sudeste, Vale do Aço, Leste e Norte, que permanecem na onda amarela.

Mas, apesar das restrições, todas as atividades ficam permitidas nas duas ondas, desde que cumpram algumas regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas. Atualmente, nenhuma das macrorregiões de saúde está na onda verde, a mais flexível.

Balanço do governo de Minas aponta que, dos 853 municípios, 665 aderiram ao plano, o que representa 78% do Estado. Ao todo, 12,4 milhões de mineiros foram contemplados pelas medidas.

O Comitê Extraordinário Covid-19 é presidido pelo secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e conta com o governador Romeu Zema, todo o secretariado do Executivo mineiro, representantes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público de Minas, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado, entre outros órgãos estratégicos.

Da Redação com O Tempo