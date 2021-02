Corpo de Bombeiros resgata duas pessoas em mata fechada em Sete Lagoas

Duas pessoas foram resgatadas pelos bombeiros em mata fechada. O apoio de moradores próximos, foi fundamental para ajudar na localização.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento a ocorrência de busca de J.R.L e I.L.G. A, que estavam desaparecidas em uma mata fechada na área de uma cascata, na região de Sete Lagoas. Segundo informações do solicitante, proprietário da fazenda, eles haviam chegado ao local no dia 14, por volta das 10:00 horas, estacionado o veículo e adentrado à mata fechada, porém, mesmo com a forte chuva que caiu na região, não haviam retornado.

Diante desta informação a guarnição deslocou para o local para averiguação dos fatos sendo informada, que uma guarnição da PM esteve no local no dia anterior, porém não havia encontrado nenhuma irregularidade com o veículo e que retornaria no dia seguinte, para novas averiguações.

O solicitante também havia dito que após informações da PM sobre o proprietário do veículo, realizou uma ligação para o proprietário conforme constava no sistema do Detran, porém o mesmo havia informado que o veículo havia sido vendido, mas que não sabia dizer o telefone de contato do comprador.

Prosseguindo com as buscas, o Corpo de Bombeiros solicitou para os proprietários rurais próximos que se tivessem novas informações, que acionassem o 193.

Durante retorno à cascata margeando o córrego novamente, foi encontrado pelos bombeiros alguns vestígios como um celular samsung com 4 chips guardados entre o aparelho e a capa de proteção, 01 peça íntima feminina (sutiã), 01 par de chinelos e recipientes de neo soro nasal, todos esses objetos dentro do córrego, próximo à cascata.

Enquanto os bombeiros continuavam as buscas, foram informados que uma pessoa que estava ajudando na localização das pessoas tinha feito contato através do 193 informado, que estaria ouvindo gritos pedindo socorro de um local distante, dentro da mata fechada.

Os bombeiros confirmaram os gritos vindo de um ponto alto e bem distante no interior da mata fechada. Diante desta situação, foram iniciadas as buscas mata a dentro, com a utilização de apito para continuar se comunicando com as vítimas e manter a direção correta conforme os gritos de pedido de socorro.

As vítimas, foram encontradas conscientes orientadas, com escoriações generalizadas e queixando-se de fraqueza, devido ao grande tempo perdidas no interior da mata fechada sem ingestão de água e alimentos. A guarnição prestou a assistência às vítimas e as conduziram em segurança para fora da mata fechada, onde encontravam-se as guarnições que estavam apoiando.

Inicialmente, as vítimas não estavam prestando informações verídicas, como nome, motivo e como haviam chegado aquele local e sobre os objetos encontrados no córrego, mas acabaram assumindo a propriedade do veículo e dos objetos. O casal foi encaminhado para atendimento na UPA.

Redação com informações da 5ª Cia de Bombeiros