“A Princesa Gaia” entra em cena hoje (16), na 7ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas

O espetáculo “A Princesa Gaia” será apresentado hoje, terça-feira (16) na segunda edição da 7ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas, evento que conta com recursos da Lei Aldir Blanc aprovados em editais estaduais. A primeira edição aconteceu em 2020, com recursos da mesma Lei, aprovado por editias de Sete Lagoas, conforme Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

A peça exibida no YouTube da Preqaria Cia de Teatro, nesta terça (16), foi escrita por Raysner de Paula e conta a história da Terra quando ela era ainda uma jovem princesa que, de tanto insistir, ganha a permissão de seu pai, o grande Rei Sol para casar-se. Não satisfeita com os pretendentes indicados por ele, a princesa foge para um local desconhecido, o nada.

Do nada a princesa encontra um ser estranho, o primeiro homem cheio de indagações e perspicácia, que acabam fascinando a princesa. Com grande astúcia, a princesa convence seu pai de que essa criatura deve ser seu marido e ele acaba permitindo o matrimônio. O casamento acontece, mas em pouco tempo a felicidade certa se transforma em uma relação autoritária. O homem deixa-se envolver mais com todas as riquezas materiais de sua esposa do que com ela própria, desencadeando uma série de acontecimentos que tornam o convívio instável.

A direção de Izabela Oliveira e João Valadares propõe que os personagens se relacionem com brinquedos dos parques de diversões. Assim a Ama Lua tem um balanço elevado, de onde pode circundar a Princesa Gaia fazendo seus mimos e cumprindo com o seu dever de guardar a princesa; a princesa Gaia tem uma roda da vida, onde gira a cabeça e embaralha os sonhos de ser feliz, vivenciando os ciclos dos dias, dos desejos, das estações; o posto do Grande Rei é um trono escorregador, do alto do qual pode comandar todo o seu reino, embora às vezes escorregue atrás das montanhas.

A programação da Temporada de Teatro de Sete Lagoas, conta com grupos de Sete Lagoas, Belo Horizonte e de São João Del Rei. As apresentações serão ao vivo, todas as terças e quintas (do dia 09/02 ao dia 04/03), às 20h, no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro).

Todo o festival será realizado no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, que tem como mantenedora a Cimento Nacional. E também conta com a CCB Contabilidade, Panificadora Galdina, Churrascaria Três Marias e Uai Hotéis e Pousadas, empresas parceiras e amigas do teatro. Cumprindo todas as medidas de segurança sanitária.

Serviço:

“A Princesa Gaia” – 16 de fevereiro de 2021 às 20h no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro).

Confira a programação:

18/02 – MORADA – AFO!TA

23/02 – Meu Canto de Graça – Cóccix

25/02 – Descadeirados – Cia El Individuos

02/03 – A Caixinha de Papelão – A Patela Cia.

04/03 – E Ainda Assim Se Levantar – Cia Luna Lunera

Da Redação com informações de Izabela Oliveira