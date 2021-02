Veterinário alerta sobre os perigos ao dar remédios humanos para pets

Você já deve ter se perguntado se poderia dar aquele remedinho para o seu cachorro ou gato . Muitos tutores preferem não levar o pet ao veterinário e medicar com o que tem em casa. O veterinário Otavio Verlengia, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP), adverte sobre o perigo da automedicação e da utilização de medicamentos de humanos. “Jamais se deve medicar o animal sozinho com medicamento de humano”.