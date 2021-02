Sete Lagoas registra mais três óbitos e 84 novos casos. Profissionais de saúde começam a receber a 2ª dose

Profissionais de saúde acima de 50 anos recebem 2ª dose da vacina dias 18 e 19

Com um aumento de 0,56% nas notificações de novos casos suspeitos nas últimas 24 horas, a cidade tem hoje 1.426 pessoas em monitoramento. Os testes com resultado negativo para Covid já somam 21.441 desde o início da pandemia. O monitoramento para casos de síndrome gripal inespecífica já foi encerrado para 2.763 suspeitos.

Foram registrados 84 novos casos positivos, 48 mulheres e 36 homens, o que eleva o número de contaminados a 9.955 desde o início da pandemia. Três novos óbitos em decorrência de complicações da Covid foram registrados. Hoje, 16, uma mulher de 78 anos que estava internada na Unimed e um homem de 44 anos que estava internado no Hospital Municipal. Já no Hospital Nossa Senhora das Graças houve um óbito nesta segunda-feira, dia 15, um homem de 72 anos. Não há óbitos suspeitos atualmente. Assim, a cidade chega hoje a 161 óbitos, 29 hospitalizados com teste positivo para Covid, 147 pessoas em isolamento domiciliar e 9.618 curados.

Hospitalizados

Ao todo são 48 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 22 em enfermaria e 26 em UTI. Desse total, 39 testaram positivo para Covid, um testou negativo e oito aguardam resultado de exames. Entre os pacientes internados em UTI, 15 são de Sete Lagoas, três de Papagaios, dois de Morada Nova de Minas, dois de Paraopeba e os demais de Paineiras, Abaeté, Cordisburgo e Prudente de Morais.

Hoje são 23 pacientes internados no Hospital Municipal (sendo 16 em UTI), 12 internados no Hospital Nossa Senhora das Graças, sendo seis em UTI, dos quais dois em leitos do SUS. Há ainda oito pacientes internados no Hospital da Unimed (sendo quatro em UTI) e cinco na UPA, todos em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é de 47,27%. Já os leitos de UTI Covid do SUS na cidade têm hoje taxa de ocupação de 40%.

Vacinômetro

Segundo dados do setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, até esta segunda-feira, 15, Sete Lagoas havia vacinado 6.089 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, entre profissionais de saúde, idosos a partir de 87 anos e idosos institucionalizados. A segunda dose já foi aplicada a 1.892 profissionais de saúde. Entre os dias 18 e 19 de fevereiro será a vez de aplicar a segunda dose da vacina aos profissionais da assistência à saúde a partir dos 50 anos que receberam a Coronavac. A vacinação será novamente em sistema de drive-thru, no estacionamento do Unifemm, de 08h30 às 17h. Os documentos necessários são identidade com foto, CPF e comprovante de vacinação da primeira dose. Quem recebeu a vacina da Astrazeneca deve aguardar 90 dias entre uma dose e outra.

A Vigilância Epidemiológica de Sete Lagoas reitera a importância de se manter as recomendações das autoridades de saúde pelo menos até que todos estejam vacinados: usar máscara ao sair de casa, higienizar frequentemente as mãos, evitar aglomerações e manter o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus