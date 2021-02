‘Estuprador merece morrer na cadeia’, diz vítima de abuso sexual em Vespasiano

Mulher estava esperando ônibus para ir à igreja quando foi abordada por criminoso, que usava tornozeleira eletrônica por outros crimes

Tortura psicológica, ameaças de morte, humilhação ao ser perguntada se “sabia como uma p*t* fazia”. Uma mulher de 49 anos que foi vítima de estupro em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, conversou com a imprensa, nesta terça-feira (16), e contou os momentos de terror que passou enquanto estava com o criminoso. O homem foi preso preventivamente na última semana.

O crime aconteceu no dia 22 de janeiro, quando ela foi abordada pelo estuprador, de 41 anos, em um ponto de ônibus. “Estava esperando o ônibus para ir à igreja. Ele parou o carro pedindo informação. Ele queria sair na MG-010 para poder ir ao bairro Jane. Me perguntou como saía lá, eu fui explicar, ele abriu a porta (do veículo) e mandou que eu entrasse ou me mataria lá fora mesmo”, disse a vítima, sob anonimato.

A dona de casa contou que não tinha mais ninguém na rua e, por medo, entrou no Monza. Já no carro, o bandido colocou uma faca na costela da mulher, um pano na boca dela para que parasse de chorar e iniciou uma tortura psicológica afirmando que a mataria.

“Ele dizia: ‘eu te furo todinha de faca e depois de bala’. Eu pedia misericórdia ao Senhor, estava indo para a igreja com a minha bíblia. Ele levantou meu vestido, passou as mãos nas pernas e perguntou se eu sabia como que uma p*t* fazia, eu disse que não e ele falou que ia me ensinar. Quando ele parou o carro, tentou subir em cima de mim, mas ele era muito forte e estava batendo no teto do carro. Depois, fora do veículo, arrancou minha roupa, obrigou a passar as mãos nele. Eu estava cheia de ponto por causa da cirugia”, desabafou.

Ao não conseguir ter relação sexual com a vítima, ele ordenou que ela fosse embora sem olhar para trás. A mulher andou, por cerca de 30 minutos, até conseguir chegar em casa e pedir ajuda às filhas.

Aliviada após prisão

A dona de casa e as filhas deslocaram até a delegacia, onde registraram o boletim de ocorrência. Com a prisão do homem, a vítima está aliviada.

“Eu sofri demais, foi muita tortura, muitos palavrões. Foi muito nojento o que ele fez comingo Eu fico feliz, sim, dele ter sido preso. Ele merece ficar lá (prisão) por mim e pelas outras (vítimas). Tem que apodrecer na cadeia. Eu acho que um estuprador merece morrer na cadeia porque não tem coração, não tem Deus na vida dele”, finalizou.

Fonte: O Tempo