Diocese de Sete Lagoas realiza abertura oficial da CFE-2021, nesta quarta (17)

A cada ano a Igreja no Brasil insere, na vivência da espiritualidade da Quaresma, a proposta da Campanha da Fraternidade, que aborda um tema, social ou ecológico, a ser tratado com mais atenção, gerando, inclusive uma mudança de atitude ou conversão. Neste ano de 2021, como ocorre a cada 05 anos, a CF será ecumênica, e nos propõe refletir sobre a importância do diálogo diante da sociedade plural em que vivemos.

O tema é “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” e o lema “Cristo é a nossa Paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14a). É o momento de refletir, avaliar e encontrar caminhos para a superação das polarizações, do ódio e das muitas violências do nosso tempo.

A Diocese de Sete Lagoas realizará a Abertura Oficial da CFE -2021, no dia 17 de fevereiro (Quarta-feira de Cinzas), a partir das 8h30, no Salão Pastoral, ao lado da Catedral de Santo Antônio. A Cerimônia de Abertura contará com a presença do Bispo Diocesano de Sete Lagoas, Dom Francisco Cota, de padres e lideranças pastorais da Diocese, de representantes do CONIC-MG e de líderes de outras igrejas cristãs. Logo após haverá a Celebração Eucarística, presidida por Dom Francisco, na Catedral Diocesana.

Devido a pandemia da Covid-19, a participação será restrita e previamente agendada. Haverá transmissão pelas redes sociais da Diocese (Facebook, Youtube) e através da Radio Web Diocesana, que poderá ser acessada pelo aplicativo.