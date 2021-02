Representantes de Itajubá e Inimutaba visitam programa sete-lagoano de combate a pernilongo e caramujo

Sete Lagoas recebeu no último dia 10, funcionários das Secretarias de Saúde das cidades de Itajubá e Inimutaba, que vieram conhecer as ações do programa da Secretaria Municipal de Saúde em combate ao pernilongo e caramujo africano.

O Programa já é referência em algumas cidades mineiras como Inimutaba, Abaeté, Inhaúma, Papagaio, Pompeu, Maravilhas. Ele foi implantado em 2013, quando a escassez das chuvas aumentou a infestação do Culex (pernilongo) em áreas próximas aos córregos de Sete Lagoas.

Os municípios vieram buscar informações teóricas e práticas, e analisar estimativas de resultados das atividades. O setor, possuí uma estrutura de agentes técnicos municipais e federais e atua também em demandas de controle de outros vetores como a Dengue, Leishmaniose, Febre Amarela e outros

O Coordenador do Programa, Nivaldo Santos destacou a importância da visita. “É importante que nosso trabalho seja também referência positiva em outras cidades, porém, o que mais primamos é o bem estar dos moradores da nossa cidade, e o poder público não tem medido esforços para promover a saúde, nas diversas áreas e vertentes epidemiológicas”, disse.