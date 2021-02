Suspeito é preso pela PM no Centro com drogas, nesta segunda-feira

Homem foi preso, após ser flagrado na região próxima ao Terminal Rodoviário suspeito de comercializar drogas

A Polícia Militar, prendeu na tarde desta segunda-feira (15), um homem suspeito de comercializar drogas na região Central de Sete Lagoas. Ele estava próximo ao Terminal Rodoviário, que ao ser abordado foi encontrada a droga.

Durante a ação, dois homens foram abordados pelos militares, mas apenas com um foi localizada a droga e teve a prisão confirmada. Após consulta no sistema, o segundo foi liberado no local pela PM.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, juntamente com a droga apreendida.