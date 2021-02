Parlamentares se reúnem, nesta terça-feira (16), para votarem pauta com quatro itens

Dois projetos do Executivo, um parecer contrário e um texto do presidente do Legislativo, Pr. Alcides (PP) compõem a pauta que será votada durante Reunião Ordinária, na manhã desta terça-feira (16). Mais uma vez, por conta da pandemia, a sessão acontece em esquema virtual, por videoconferência.

Os trabalhos estão marcados para começar às 9h com transmissão ao vivo por todos os meios de comunicação da Câmara Municipal, Rádio Câmara 103.5 FM, TV Câmara, 11.2, além das redes sociais. A pauta completa pode ser acessada pelo link que segue.

Dos vereadores serão apresentadas 148 proposições entre Pedidos de Providências e Requerimentos. Do Executivo estão na pauta o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 65/2021 e o Projeto de Lei Complementar (PLC) 4/2021.

https://sapl.setelagoas.mg. leg.br/sessao/pauta-sessao/ 573/

Ascom/câmara municipal Sete Lagoas