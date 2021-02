Sete Lagoas registra 118 novos casos no fim de semana. Cidade já tem 6 mil vacinados

Sete Lagoas já tem quase 6 mil vacinados contra a Covid-19

De acordo com dados do boletim epidemiológico sobre a situação da Covid-19 em Sete Lagoas, a cidade tem nesta segunda-feira, 15 de fevereiro, 1.459 pessoas em monitoramento, número 16% menor em relação à semana passada, quando 1.742 pessoas eram acompanhadas. Os testes com resultado negativo para Covid já somam 21.325 desde o início da pandemia e o monitoramento para casos de síndrome gripal inespecífica já foi encerrado para 2.732 suspeitos. Foram registrados 118 novos casos positivos desde a última sexta-feira. São 66 mulheres e 52 homens, o que eleva o número de contaminados a 9.871 desde o início do monitoramento.

Dois óbitos em decorrência da Covid-19 foram registrados no fim de semana: uma mulher de 61 anos que estava internada na UPA, no dia 12, e uma mulher de 66 anos que estava internada no Hospital Municipal, no dia 13. Assim, Sete Lagoas chega hoje a 158 óbitos, 29 hospitalizados com resultado positivo para Covid, 215 pessoas em isolamento domiciliar e 9.469 pessoas curadas.

Hospitalizados

Ao todo são 55 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 26 em enfermaria e 29 em UTI. Destes, 40 testaram positivo para Covid e 15 aguardando resultado de exames. Não há internações de pacientes com resultado negativo para Covid. Entre os internados em UTI, são 17 de Sete Lagoas, três de Morada Nova de Minas, dois de Paraopeba, dois de Papagaios, e os demais de Paineiras, Pompéu, Abaeté, Cordisburgo e Prudente de Morais.

Hoje são 25 pacientes internados no Hospital Municipal (sendo 16 em UTI), 13 no Hospital Nossa Senhora das Graças (sete em UTI, dos quais três leitos são do SUS), dez internados no Hospital da Unimed (cinco deles em UTI) e sete na UPA, com um leito de UTI Covid ocupado. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, chega hoje a 52,72%. Já a taxa de ocupação de leitos UTI Covid do SUS está hoje em 44,4%.

Vacinação

Depois de vacinar idosos a partir de 89 anos no fim de semana, a Secretaria Municipal de Saúde liberou hoje a vacinação para idosos a partir de 87 anos. A Prefeitura disponibiliza dois locais de vacinação para idosos nesta faixa etária: o estacionamento do Shopping Sete Lagoas e o ginásio Dr. Márcio Paulino, na Praça da Feirinha, de 11h até às 19h. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de residência de Sete Lagoas. Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção podem solicitar a imunização em domicílio, bastando ligar para o ESF mais próximo de sua residência.

Até a manhã desta segunda-feira, 15, já haviam recebido a primeira dose da vacina 661 idosos a partir de 89 anos de idade, além de 194 idosos institucionalizados, em Sete Lagoas. No total, contabilizando também os profissionais de saúde do município, tanto da rede pública quanto particular, já foram 5.723 vacinados com a primeira dose e outros 1.891 com a segunda dose. Enquanto não chega a sua vez, é importante manter o distanciamento social, o uso de máscara e a higiene frequente das mãos. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 e 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus