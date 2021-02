Grave acidente na MG-431, próximo a Itaúna, deixa 5 vítimas fatais

Uma grave colisão no km 41 da MG-421 em Itaúna, tirou a vida de 5 pessoas e deixou uma vítima gravemente ferida, na tarde de domingo (14), por volta das 17h30. O W.F.M, 33 anos, condutor do GM/Astra, transitava sentido Itaúna/Pará de Minas e teria forçado uma ultrapassagem, quando quase colidiu frontalmente com o veículo VW/Santana que trafegava em sentido contrário.

O VW/Santana tentou evitar a colisão, perdeu o controle e veio a colidir frontalmente no veículo Ford KA que era ocupado por 05 pessoas e vinha logo atrás do Astra.

Dos ocupantes do Ford KA 04 pessoas vieram a óbito instantaneamente no local e ficaram presas às ferragens, sendo o condutor socorrido pelo SAMU em estado gravíssimo para o HPS de Itaúna. O condutor da VW Santana também morreu no local preso às ferragens.

Durante as averiguações foi localizado, pela equipe GER comandada pelo Sgt. Aurélio, o condutor do GM/Astra, bem como o veículo, que estava estacionado em um sítio na estrada do Restaurante Mambeba. O condutor do Astra confessou que havia feito uso de bebida alcoólica, tendo como resultado 0,44 mg/l e nega qualquer conduta que tenha dado causa ao acidente.

Foi ainda apurado que o condutor do Astra era parente dos ocupantes mortos no Ford KA. Houve um terceiro veículo envolvido que era um Renault Duster o qual resultou duas vítimas leves a qual foram socorridas por terceiros para a UPA de Pará de Minas. Seu condutor que narrou a dinâmica dos fatos.

Compareceu ao local a perita Paula que realizou a perícia do local. Equipe dos bombeiros realizou o desencarceramento dos corpos e liberação para a funerária. A Sra. L.S.O.S, testemunha/passageira do GM/Astra confirmou que eles realmente trafegavam em alta velocidade e forçando a ultrapassagem.

A equipe do GER 28859 ficou a cargo da prisão do condutor do GM Astra, devido terem localizado o mesmo em local distante do fato.

Da Redação com BH no QAP