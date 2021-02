Aeronave e cães apoiaram ações da PM no final de semana. Um preso e produtos recuperados

Monitoramento pelo sistema “Olho Vivo”, com apoio da Aeronave e cães (Rocca) a PM obteve sucesso em ações no final de semana. Um foi preso, arma de fogo apreendida e produto de furto recuperado

No domingo (14), houve a atuação da Polícia Militar em diversas modalidades de policiamento. Sete Lagoas contou com o policiamento motorizado, com o vídeo monitoramento, com o emprego de cães – ROCCA, policiamento Tático Móvel e até o apoio do policiamento aéreo – Pegasus.

Um indivíduo em atitudes suspeitas foi visualizado e acompanhado pelo Sistema de Vídeo Monitoramento – Olho Vivo nas imediações do terminal rodoviário. Com a abordagem policial constatou-se a autoria de roubo com prisão do autor, bem como a recuperação do bem subtraído e apreensão de arma de fogo.

Houveram também apreensões de drogas intensificada graças com a utilização de cães da ROCCA em apoio a equipe Tático Móvel. Apoio também foi dado pela aeronave da PMMG, Pegasus, que atuou na cobertura policial intensificando a atuação da Polícia Militar para promover a segurança pública.

A Instituição presente nos 853 municípios mineiros utiliza de diversos meios para promover a segurança pública na 19ª RPM a utilização da aeronave Pegasus tem sido cada vez mais utilizada em apoio, somando os esforços já instalados como Olho Vivo e o policiamento motorizado.





Redação com Agência Regional de Comunicação- RPM