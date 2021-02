Após ter o empréstimo acertado com o Áustria Viena, o meia-atacante Marquinhos terá novo destino no continente europeu. Ainda em solo brasileiro, o jogador de 21 anos viajará neste domingo (14) para a Bulgária. Lá, ele defenderá o Botev Plovdiv.

Sem espaço com o técnico Jorge Sampaoli no Galo, Marquinhos assinará com o novo clube até até 31 de julho de 2022. Para isso, prorrogou o vínculo com o Atlético até 06 de dezembro de 2024.

Fonte: Hoje em Dia