Se reforçando no mercado da bola, o Cruzeiro realizou venda importante neste fim de semana. Na manhã deste domingo (14), o Tokushima Vortis, do Japão, anunciou a contratação do zagueiro Cacá, de 21 anos, prata da casa da Raposa.

Na mira de alguns clubes desde o ano passado, Cacá foi se firmando na equipe celeste e, pelo bom futebol, se tornou ativo valioso, principalmente no delicado momento financeiro que vive o clube mineiro.