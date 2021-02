Homem é atingido por disparo de arma de fogo após invadir empresa em Sete Lagoas

Após receber informações via 190, policiais militares deslocaram até a empresa na rua Equador, bairro Esmeraldas, onde já se encontravam equipes de socorro do SAMU em atendimento a um homem com ferimentos proveniente de disparo de arma de fogo.

Segundo G.M.C., vigilante da empresa, durante patrulhamento pelo interior do estabelecimento visualizou um vulto atrás de um matagal. O autor disse que sacou a arma de fogo, se identificou como o segurança do local, e determinou à vítima W.L.P. que o acompanhasse até a portaria para devidas providências, mas que o pedido não foi acatado, e que a vítima investiu contra ele e que ambos entraram em luta corporal, momento em que ocorreu disparo acidental da arma de fogo que atingiu a vítima que veio a óbito no local.

A vítima estava sob regime aberto. Após os trabalhos da perícia técnica, autor e arma de fogo foram entregues, para a Delegacia de plantão.

Com Agência Regional de Comunicação- RPM