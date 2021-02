Minas registra 3.184 novos casos e 119 mortes pela Covid em 24h

Nas últimas 24 horas, Minas registrou 3.184 novos casos de Covid-19, chegando a 807.247 infectados pelo coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) deste domingo (14).

De acordo com o levantamento, no mesmo período, 119 pessoas perderam a vida por complicações da doença. Ao todo, o Estado já computou 16.879 mortes pelo vírus desde o início da pandemia, em março do ano passado.

O número de recuperados da enfermidade, por outro lado, já é de 731.674. No entanto, 58.694 pessoas seguem em tratamento, internadas ou em isolamento social.

Vacinação

Segundo os últimos dados do Vacinômetro, painel de monitoramento da vacinação da SES, atualizados na sexta-feira (12), Minas vacinou 367.234 pessoas contra a Covid. Destas, 79.374 já receberam a segunda dose do medicamento.

Seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI), o fármaco foi aplicado em profissionais de saúde da linha de frente, idosos em asilos, deficiêntes em residências inclusivas e índios que vivem em aldeias.

Fonte: Hoje em Dia