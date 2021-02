Denúncia leva a PM apreender drogas em Caetanópolis

Na noite de sábado dia 13 de fevereiro de 2021, denúncia anônima através do disque 190 levaram policiais militares a um lote vago na rua Raimundo Alves Pereira no Conjunto Habitacional J. Prado em Caetanópolis, onde de acordo com as informações, J.P.F.S estaria guardando e promovendo venda de entorpecentes.

No local, com auxílio da equipe especializada com cães (ROCCA), os militares encontraram 01 (uma) pedra bruta de cracks e 45(quarenta e cinco) pedras menores de crack já endoladas e prontas para a comercialização.

Autor preso e conduzido juntamente com os materiais apreendidos para a delegacia de plantão.

Redação com Agência Regional de Comunicação- RPM