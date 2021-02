Polícia Militar realiza Intervenção em Evento Carnavalesco na Cidade de Sete Lagoas

Durante a noite do dia 13 de fevereiro de 2021, sábado “de carnaval”, chegou ao conhecimento da Polícia Militar que estaria ocorrendo um evento em um dos bares da cidade, gerando grande aglomeração de pessoas.

De posse dessas informações, foi desencadeada Operação Policial, visando coibir essa prática irregular. No local foi realizado contato com o proprietário do estabelecimento, sendo encerrado o evento.

Em 2021 o carnaval é pela vida. Evite aglomerações!

Com Agência Local de Comunicação- RPM