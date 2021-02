URGENTE: Prefeitura libera vacina contra Covid para idosos a partir de 89 anos de idade

Em Sete Lagoas, Secretaria de Saúde avança e atende idosos a partir de 89 anos

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi liberada, a partir das 11h30 da manhã deste sábado, 13, a vacinação contra a Covid-19 para idosos de 89 anos. Desde ontem idosos a partir dos 90 anos já podem ser vacinados. A Prefeitura disponibiliza dois locais de vacinação para esta faixa etária: o estacionamento do Shopping Sete Lagoas (não é cobrado estacionamento) e o ginásio Dr. Márcio Paulino, na Praça da Feirinha, até às 19h. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS e comprovante de residência de Sete Lagoas.

“Como já batemos a meta e sobraram algumas doses, decidimos antecipar a vacinação de mais uma faixa etária já neste sábado, a partir de 89 anos. Aqueles idosos de 90 anos ou mais que não se vacinaram ainda, terão a chance de fazê-lo também ao longo da próxima semana, quando também abriremos a vacinação para pessoas a partir de 86 anos, pelo menos”, adianta o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta. Uma nova escala deve ser divulgada no início da semana.

Segundo o responsável técnico de imunização do Município, Guilherme Menezes, até esta sexta-feira, 12, já receberam a primeira dose da vacina 473 idosos a partir de 90 anos de idade, além de 194 idosos institucionalizados, em Sete Lagoas. “No total, contabilizando também os profissionais de saúde do município, tanto da rede pública quanto particular, já foram 5.535 vacinados com a primeira dose e outros 1.890 com a segunda dose”, completa.

Por Asc0m/prefeitura de Sete Lagoas