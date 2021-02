Orquestra Petrobras Sinfônica lança concerto especial para o Carnaval

Aproveitando o clima de carnaval em casa, a Orquestra Petrobras Sinfônica lança na próxima segunda-feira (15/2), às 19h, em seu canal no YouTube, um concerto gravado em homenagem a um dos maiores compositores da história da música brasileira: o sambista Cartola.

A apresentação traz sucessos como “As Rosas Não Falam”, “O Mundo é um Moinho”, “O Sol Nascerá”, “Alvorada”, “Minha”, “Peito Vazio”, “Preciso Me Encontrar”, “Que Sejas Bem Feliz”, “Disfarça e Chora”, “Tive Sim” e “Ensaboa”, que ganharam uma nova roupagem da Orquestra Petrobras Sinfônica.

O projeto em homenagem ao sambista mangueirense foi iniciado em dezembro de 2018, nas comemorações aos 110 anos de nascimento do artista. Com arranjos de Marcelo Caldi, os versos foram adaptados para serem tocados por percussão, um quarteto de madeiras e outro de metais.

Agora o Tributo ao Cartola ficará disponível gratuitamente no YouTube da Orquestra, que já conta com extenso conteúdo e apresentações, sendo hoje um dos canais mais relevantes do seu segmento. Assista em https://www.youtube.com/c/ OPESinfonica

Sobre a Orquestra Petrobras Sinfônica

Criada pelo maestro Armando Prazeres, a orquestra é composta por mais de 70 instrumentistas e tem como Diretor Artístico e Regente Titular o maestro Isaac Karabtchevsky, o mais respeitado regente brasileiro e um nome consagrado no panorama internacional. Reconhecida como uma das principais orquestras do Brasil e da América Latina, tem a característica de ser administrada por seus próprios músicos e de buscar sempre inovar em suas ações.

A Orquestra conta com a parceria da Petrobras, sendo um dois mais longevos patrocínios da companhia. Desenvolve um importante trabalho de acesso à música clássica e de ampliação de seu público, realizando concertos para crianças, jovens e adultos.