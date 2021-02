Com 49,1% de ocupação nos leitos Covid, Sete Lagoas decreta suspensão de atividades carnavalescas que causem aglomerações

O boletim epidemiológico sobre a situação da pandemia do coronavírus em Sete Lagoas desta sexta-feira, 12 de fevereiro, aponta um aumento de 0,48% nas notificações de novos casos suspeitos. Sete Lagoas tem hoje 1.488 pessoas em monitoramento, 2.725 com o acompanhamento concluído e 21.060 casos suspeitos descartados por exames.

Um óbito suspeito em decorrência de complicações da Covid ocorrido no dia 9, no Hospital Municipal, foi confirmado por exames. Trata-se de uma mulher de 93 anos. De ontem para hoje, 48 novos casos foram confirmados: 26 mulheres e 22 homens, elevando o número de casos a 9.753 desde o início da pandemia. Entre eles, estão 156 óbitos, 20 hospitalizados, 189 pessoas em isolamento domiciliar e 9.388 já recuperadas.

Hospitalizados

Ao todo, são 39 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 12 em enfermaria e 27 em UTI. Destes, 32 já testaram positivo para Covid, dois internados tiveram resultado negativo e cinco pacientes aguardam resultado de exame. Dos 27 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, 14 são pacientes de Sete Lagoas, três de Morada Nova de Minas, dois de Pompéu e os demais de Funilândia, Abaeté, Cordisburgo, Paraopeba, Papagaios, Quartel Geral, Cachoeira da Prata e Prudente de Morais.

São 21 internações no Hospital Municipal (17 delas em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são nove internações, sendo seis em UTI, sendo duas delas do SUS. Há ainda sete internações no Hospital da Unimed, quatro delas em UTI, e duas na UPA, em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é hoje de 49,1%. Já ao considerarmos apenas os leitos do SUS, o índice é de 42,2%.

Decreto

A Prefeitura de Sete Lagoas publicou nesta quinta-feira o DECRETO Nº 6.470, que proíbe o uso de espaços públicos para a prática de atividades carnavalescas coletivas ou individuais, incluindo o uso de carros ou equipamentos de som que possam gerar aglomeração de pessoas. O decreto informa também que não será feriado de 12 a 17 de fevereiro, período que seria o carnaval deste ano, e o acesso de veículos à Serra de Santa Helena fica proibido de 22h às 06h pelos próximos cinco dias.

Vacinação

Teve início hoje e termina amanhã a vacinação de idosos a partir de 90 anos de idade no estacionamento do Shopping Sete Lagoas e no ginásio Dr. Márcio Paulino, até às 19h. Os documentos necessários são documento com foto, cartão do SUS e comprovante de residência de Sete Lagoas. A expectativa é vacinar aproximadamente 500 pessoas nessa faixa etária. Até o momento, Sete Lagoas já recebeu 4.900 doses da vacina Coronavac e 1.790 da Astrazeneca para a primeira dose. Já para a segunda dose, foram 3.890 doses da Coronavac. Em relação à aplicação, já foram imunizadas 4.366 pessoas com a primeira dose e 1.489 com a segunda dose da vacina. Na próxima semana um novo cronograma de vacinação deve ser divulgado.

Recomendações

A Vigilância Epidemiológica de Sete Lagoas reitera a importância de se manter as recomendações das autoridades de saúde: usar máscara ao sair de casa, higienizar frequentemente as mãos, evitar aglomerações e manter o distanciamento social. Aproveite o fim de semana com responsabilidade. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 e 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus