Alunos do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar realizam doação de sangue.

No dia 11 de fevereiro, discentes do Curso de Formação de Soldados (CFSd) da 19ª Região da Polícia Militar realizaram doação de sangue na sede do Hemominas de Sete Lagoas. O objetivo foi de contribuir para diminuir a carência dos estoques de sangue daquele local.

A doação de cada um deles, ou de qualquer pessoa, pode salvar até quatro vidas. Entre os casos onde a transfusão é necessária, é possível citar vítimas de acidentes, de queimaduras, em tratamentos de complicações anêmicas severas e em procedimentos cirúrgicos complexos.

A 19ª RPM parabeniza os discentes do CFSd, que, por iniciativa, realizaram essa nobre ação solidária que pode salvar vidas!

Agência Regional de Comunicação / 19ª RPM