Polícia Militar reforçará o policiamento no período de Carnaval

O período carnavalesco do ano de 2021 será diferente dos anos anteriores: em virtude da pandemia do coronavírus, as comemorações desta data foram canceladas para evitar os riscos de contágio.

A Polícia Militar de Minas Gerais está realizando a campanha “Carnaval pela Vida”, com o intuito de conscientizar a população sobre os riscos da aglomeração no recesso de carnaval.

Durante todo o período carnavalesco, a Polícia Militar estará executando operações em todo o estado, sobretudo, prevenindo e intervindo em aglomerações. O efetivo administrativo estará nas ruas reforçando o policiamento.

Seja consciente: evite aglomerações para que você e seus familiares tenham saúde para muitos carnavais que virão!

Com Agência de Comunicação-RPM