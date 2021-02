A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento ao público nas agências bancárias na segunda-feira (15) e na terça-feira (16) de Carnaval.

Resolução do Banco Central ressalta também que o início do expediente se dará a partir das 12h na quarta-feira de cinzas (17). Nesse dia, as agências vão encerrar as atividades no horário normal.

Fonte: Brasil 61