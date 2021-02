Polícia Rodoviária Federal inicia operação especial de Carnaval nesta sexta-feira

O tráfego de alguns veículos de carga será restringido em determinados dias e horários, nas rodovias de pista simples

Cerca 800 agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Minas Gerais estarão, a partir de meia noite desta sexta-feira (12), fiscalizando as rodovias federais que cortam o estado.

Mesmo com o Carnaval cancelado em diversos municípios mineiros e também no país, a operação RodoVida Carnaval 2021, vai ocorrer assim como todos os anos para dar mais segurança aos motoristas. Os policiais contatarão com equipamentos como os bafômetros, radares móveis além de drones que percorram as estradas.

O tráfego de alguns veículos de carga será restringido em determinados dias e horários, nas rodovias de pista simples. Não poderão transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não, de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites: 2,6 metros de largura; 4,4 metros de altura; 19,8 metros de comprimento; 57 toneladas de PBTC

Confira abaixo os dias e horários das restrições:

12/02 – sexa-feira das 16h as 22h

13/02 – sábado das 06h as 12h

16/02 – terça-feira das 16h as 22h

17/02 – quarta-feira das 06h as 12h

O motorista que descumprir a determinação será multado em R$130,16 (infração média), receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido.

Fonte: Itatiaia