Prefeitura de Sete Lagoas espera vacinar cerca de 500 idosos com mais de 90 anos

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta sexta-feira, 12, a vacinação contra a Covid-19 em idosos a partir de 90 anos. Este será o primeiro grupo a ser imunizado após o cronograma contemplar profissionais da saúde que atuam na linha de frente, idosos que vivem em instituições de longa permanência e profissionais envolvidos com o atendimento nesses locais. Mais de 4.000 doses já foram aplicadas no município.

Segundo recomendação do Ministério da Saúde, publicada esta semana, a vacinação de idosos segue normas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) que prioriza inicialmente os grupos de maior risco de agravamento pela doença caso venham a se infectar. Segundo o documento, a possibilidade de óbito para idosos acima de 90 anos em caso de contaminação pela Covid-19 é 18,3 vezes maior que os demais grupos. Por isso, a Prefeitura de Sete Lagoas planejou uma estrutura especial para garantir a imediata imunização de todo o público alvo, estimado em 500 pessoas.

Esta etapa da campanha será realizada nesta sexta-feira, 12, e no próximo sábado, 13, sempre de 11h às 19h. O sistema drive thru, quando a pessoa é atendida dentro do carro, funcionará no Shopping Sete Lagoas na entrega próxima à loja C&A. Outra alternativa é o ponto de vacinação instalado no ginásio coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha), onde serão atendidos os idosos que não tenham condições de ir ao drive thru.

Além disso, no caso de idosos acamados ou com dificuldade de locomoção, será possível agendar a vacinação em domicílio no ESF mais próximo da residência do interessado. “A vacinação dos idosos era uma etapa aguardada por todos com grande ansiedade. Continuamos seguindo o plano do Governo Federal e agora chegamos no momento de proteger a faixa etária que mais registrou óbitos durante a pandemia. Por isso, garantimos essa mobilização que vai salvar vidas”, comemora o prefeito Duílio de Castro. Para ser imunizado, o idoso precisa ter idade a partir de 90 anos e apresentar documento com foto, cartão do SUS e comprovante de residência de Sete Lagoas.

VACINAÇÃO SIMBÓLICA

O prefeito Duílio de Castro recebeu em seu gabinete, na tarde desta quinta-feira, 11, quatro idosos com mais de 90 anos de idade que foram vacinados contra a Covid-19. O ato simbolizou o início desta importante etapa de imunização em Sete Lagoas. Foram vacinados: Antônio Valace de Oliveira e Silva, 100 anos, Elza Henrique, 93 anos, Carlos Feltre, 91 anos, Luiz Otonni Galuppo, 90 anos, e Caio Mário França Teixeira, 94 anos. “Neste momento tão especial não podemos esquecer dos profissionais da saúde que estão na linha de frente para salvar vidas”, comenta Duílio de Castro.

BALANÇO

Até a última sexta-feira, 5, já haviam sido imunizadas 4.363 pessoas em Sete Lagoas, sendo que 1.489 receberam a segunda dose, cuja aplicação foi iniciada esta semana (veja tabela abaixo).

Local de Vacinação Quantidade D1 Quantidade D2 Cerimonia na Prefeitura 7 X Hospital Municipal 710 695 Samu 59 Encaminhados para outros locais UPA 154 174 PA Belo Vale 45 43 Irmandade Nossa Senhora das Graças 745 412 PA da Unimed 73 43 Unimed (Hospital Libertae) 219 122 Idosos Institucionalizados e funcionários 194 Atenção Primária 669 Atenção Secundária 214 Empremed 15 Hemominas 34 Cismisel 12 Vig. Sanitaria (Fiscais sanitários) 42 APAE (trabalhadores de Saude) 22 UNIFEMM – trab. Saúde (acima de 50 anos) 331 Laboratórios e Clinicas de Imagens 229 Agentes de Endemias 202 UNIFEMM – trab. Saúde (acima de 40 anos) 390 Total 4366 1.489

Dados referentes à doses aplicadas até o dia 09/02/2021