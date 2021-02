Sem Carnaval acesso da Serra será controlado em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas publicou nesta quinta-feira (11), Decreto Nº 6.470 (De 11 de Fevereiro de 2021), que “dispõe sobre a proibição de utilização dos espaços públicos para a prática de atividades carnavalescas coletivas ou individuais que gerem aglomeração de pessoas e dá outras providências”. O documento estabelece a não realização do Carnaval em Sete Lagoas, normalmente realizado entre 12 e 17 de fevereiro. Com a pandemia da Covid-19, a festa foi barrada e não haverá feriado.

O decreto diz que:

“Fica proibida, no período de 12 a 17 de fevereiro de 2021, a prática de atividades carnavalescas coletivas ou individuais que gerem aglomeração de pessoas, tais como: a utilização de praças e outros locais públicos, fechamento de ruas, praças e congêneres para fins festivos; o uso de espaços de serviços para fins de eventos de Carnaval, tais como academias, clubes, centros de compras, estacionamentos e congêneres; aglomerações em locais turísticos e esportivos, tais como praças, estádios e congêneres; o uso de equipamentos de amplificação sonora ou instrumentos musicais que possam incentivar aglomerações e eventos”.

Também está vetada a realização de qualquer evento, público ou privado, de qualquer natureza, no período do Carnaval, inclusive para aqueles de pequeno porte de que trata o protocolo para a onda vermelha do Programa Minas Consciente. “Fica proibido o acesso de veículos automotores ao complexo turístico da Serra de Santa Helena de Sete Lagoas, no período de 12 a 17 de fevereiro de 2021, entre 22h e 6h”, informa ainda o decreto.