PSB tem nova Comissão Executiva em Sete Lagoas

O Partido Socialista Brasileiro -PSB de Sete Lagoas inicia 2021 com uma nova direção. A transição de comando foi feita de forma amigável, transparente e democrática. A nova comissão, visa fortalecer as lutas progressistas na cidade incentivando a participação política e objetiva também se colocar, como alternativa viável nas disputas eleitorais que estão por vir. Com ideias, propostas objetivas e claras, a nova direção promete agitar o cenário político da cidade.

Na Presidência do Partido assumiu Raquel Glória e Victor Messias na Vice-Presidência com Maritina Nunes à frente da Secretaria Geral. Ana Siqueira ocupa a Primeira Secretaria, enquanto Graziela Vieira Costa assume a Secretaria de Finanças do partido. E como vogais, assumem Edísio Rufino Torres e Odair Amâncio da Fonseca.

Para mais informações, podem acessar o Instagram do Partido @psbsetelagoas40 ou enviar mensagem para o e-mail para psbsetelagoas40@gmail.com.

Redação com informações do PSB