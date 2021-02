Via 040 alerta para interdição em Contagem no final de semana

Neste sábado (13/2), entre 14h e 18h, e no domingo (14/2), entre 5h e 15h, obra da Prefeitura de Contagem irá interditar a BR-040, próximo à CEASA. A interdição, no km 527, será para lançamento de vigas das obras de ampliação do viaduto que interliga as avenidas Severino Ballesteros e Helena de Vasconcelos Mota.

As interdições serão alternadas conforme o lançamento de cada viga seja concluído. A sinalização implantada próxima ao local irá informar sobre os desvios e as alterações de tráfego, orientando o usuário que trafega nos dois sentidos da rodovia.

Além da sinalização de obra implantada pela prefeitura de Contagem, a Via 040, em parceria com o Waze Connected Citizens, realizou o cadastramento dos desvios e informações sobre a obra no aplicativo para auxiliar os motoristas que trafegam na região. Painéis eletrônicos de mensagens também vão informar os usuários sobre as intervenções.

Observação: a programação poderá ser alterada em função de fatores climáticos e por ajustes operacionais. Manteremos a população informada em caso de alteração. Mais informações, sobre a obra gentileza acionar a assessoria da Prefeitura de Contagem.

Com Via 040