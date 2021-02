“Pru-ti-ti – Memórias de estimação” na 7º Temporada de Teatro

“Prutiti – Memórias de estimação” é livremente inspirado no livro “O Menino e o Pinto do Menino”, de Wander Piroli. Os integrantes da Insensata Cia de Teatro Brenda Campos, Claudio Marcio, Dário Marques e Keu Freire, levam ao palco as próprias memórias sobre seus animais de estimação. O espetáculo reúne imagens, brincadeiras, apelidos, climas, cores, situações, conflitos, angústias, cheiros, cores e diversos outros elementos que compõem as narrativas pessoais dos atores.

No enredo, as memórias de Caçulinha, Caroço e Manguinha se cruzam com a história de Cau, um menino que troca um pinico de metal por um pintinho e após estabelecer uma forte relação afetuosa com o bichinho, tenta a todo custo leva-lo para casa. O que consegue. Mas, infelizmente, esta relação não dura muito tempo.

Algumas pessoas acreditam que criar um animal em casa é o mesmo que cerceá-lo de sua liberdade, outras pessoas não conseguem imaginar suas casas sem seus animais de estimação. Essas e outras reflexões sobre a relação bicho e humano, estão postas neste espetáculo, que propõe uma relação direta entre os atores/diretores e o público, que também tem a oportunidade de compartilhar suas memórias sobres seus animais de estimação.

A criação do espetáculo é coletiva. Todos os atores/diretores propuseram várias dinâmicas e experimentos para o cenário, figurinos, movimentações cênicas e demais elementos. A trilha sonora original tem como inspiração a harmonia musical do Clube da Esquina. O músico/ator/diretor, Dário Marques, colabora com músicas inéditas, compostas especificamente para o espetáculo. Fazem parte das letras das músicas tanto às brincadeiras populares, quanto as vivências dos próprios atores.

A programação da Temporada de Teatro de Sete Lagoas, conta com grupos de Sete Lagoas, Belo Horizonte e de São João Del Rei. As apresentações serão ao vivo, do dia, todas as terças e quintas (09/02 ao dia 04/03), às 20h, no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro).

A primeira edição da 7º Temporada foi executada através da Lei Aldir Blanc do Município de Sete Lagoas, conforme Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020. A segunda edição conta com recursos da mesma Lei, porém aprovados em editais estaduais.

Todo o festival será realizado no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, que tem como mantenedora a Cimento Nacional. E também conta com a CCB Contabilidade, Panificadora Galdina, Churrascaria Três Marias e Uai Hotéis e Pousadas, empresas parceiras e amigas do teatro. Cumprindo todas as medidas de segurança sanitária.

Serviço:

“Pru-ti-ti – Memórias de estimação” – 11 de fevereiro de 2021 às 20h no canal do YouTube da Preqaria (youtube/preqariaciadeteatro).

Confira a programação:

16/02 – A Princesa Gaia – PreQaria

18/02 – MORADA – AFO!TA

23/02 – Meu Canto de Graça – Cóccix

25/02 – Descadeirados – Cia El Individuos

02/03 – A Caixinha de Papelão – A Patela Cia.

04/03 – E Ainda Assim Se Levantar – Cia Luna Lunera

Ascom Preqaria Cia de Teatro