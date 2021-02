Mesmo inserida na macrorregião “Centro”, que retrocedeu para a Onda Vermelha do Minas Consciente, Sete Lagoas segue na Onda Amarela

A macrorregião Centro, que engloba a microrregião de Sete Lagoas, e Triângulo do Sul, regrediram para a onda vermelha do programa. Porém, a microrregião de Sete Lagoas segue na onda amarela. Por isso, o último decreto publicado pelo Município segue valendo. A onda amarela permite funcionamento de bares, restaurantes e academias, por exemplo, entre outras atividades econômicas.

No entanto, a situação continua pedindo cautela e colaboração da população. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado nesta qui9nta-feira (11), Sete Lagoas teve uma alta de 0,5% nas notificações de casos suspeitos de Covid-19 nas últimas 24 horas, e tem hoje 1.535 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 2.696 pessoas que já tiveram este acompanhamento concluído. Os testes com resultado negativo já somam 20.921 desde o início da pandemia.

De ontem para hoje, porém, foram registrados 71 novos casos positivos: 39 mulheres e 32 homens. Um óbito por complicações da Covid-19 foi confirmado ontem: uma mulher de 80 anos que estava internada no Hospital da Unimed. Assim, Sete Lagoas soma 9.705 contaminações desde o início da pandemia, entre elas, 155 óbitos, 17 hospitalizados, 210 pessoas em isolamento domiciliar e 9.323 já recuperadas.

Hospitalizados

Hoje são 46 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 15 em enfermaria e 31 em UTI. Nos leitos de UTI são 18 pacientes de Sete Lagoas, três de Morada Nova de Minas, dois de Pompéu, dois de Papagaios e os demais de Funilândia, Abaeté, Cordisburgo, Paraopeba, Baldim e Quartel Geral. A taxa de ocupação no SUS e na rede particular está hoje em 56,36. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS na cidade está em 48,9%.

No Hospital Municipal são 22 internações (19 delas em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 15 internações, sendo seis em UTI, duas delas do SUS. No Hospital da Unimed são sete internados, sendo cinco em UTI, e na UPA são duas internações, uma delas em UTI. Entre os 46 internados, 34 testaram positivo, dois têm resultado negativo e dez aguardam resultados de exames.

Minas Consciente

Vacinação

Teve início hoje e continua amanhã a vacinação de profissionais de saúde acima dos 30 anos que prestam assistência a pacientes suspeitos ou com Covid. A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu nesta quarta-feira mais 1.410 doses da vacina contra a Covid, Assim, também terá início, nesta sexta e sábado, a vacinação para idosos a partir dos 90 anos de idade.

Os profissionais de saúde devem se vacinar em um drive-thru montado no estacionamento do Unifemm, de 08h30 às 17h. Já os idosos acima dos 90 anos podem se vacinar no estacionamento do Shopping Sete Lagoas e no Ginásio Dr. Márcio Paulino, na praça da feirinha, de 11h às 17h. Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem agendar a vacinação ligando para a ESF mais próxima de sua residência. Os documentos necessários são identidade com foto, comprovante de endereço e cartão do SUS.

Até o momento, Sete Lagoas já imunizou 4.363 pessoas com a primeira dose das vacinas da AstraZeneca e da Sinovac. Deste total, 194 são idosos, que vivem em instituições de longa permanência. Já 902 profissionais de saúde do Hospital Municipal, da UPA 24 Horas e do PA Belo Vale receberam também a segunda dose do imunizante. Na próxima semana será divulgado novo cronograma de vacinação para outras faixas etárias, à medida em que as doses forem sendo distribuídas pelo Governo do Estado aos municípios. Enquanto isso, continue seguindo os protocolos de distanciamento social e higiene. Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus