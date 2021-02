Na meia idade, Nissan confirma Kicks reestilizado para março, mas ainda faltará vigor

Nem todo mundo lida bem com a idade. E não há nada de errado em querer se manter jovem. Mas não basta uma roupa nova, ou tintura no cabelo, para ficar “paquitão”. É preciso cuidar do corpo e da mente. O Nissan Kicks parece ter seguido caminho mais fácil. A marca divulgou um breve teaser que revela que o carro chegará atualizado em março, já na sua linha 2022. Mas trata-se de apenas um retoque visual, porque vigor que é bom, nada.

Na plástica de meia vida, a novidade se concentra basicamente na porção frontal do SUV, que ganhou novos faróis, para-choques e grade. No entanto, é atrás da fuça nova que o Kicks pede novidades. Há um bom tempo é esperada a chegada de uma possível versão híbrida para o modelo fabricado em Resende (RJ). No entanto, não será agora que isso deverá acontecer.

O Kicks manterá o mesmo motor 1.6 de 114 cv, que é a única opção desde que estreou no mercado em 2016. Apesar de ser um carro eficiente e bom de guiar, o jipinho é o SUV mais fraco do mercado. Até mesmo seu primo Renault Duster, que usa motor igual, é mais potente, com 120 cv.

Fonte: Hoje em Dia