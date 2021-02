Menor é apreendido pela PM com drogas e dinheiro no Vista Alegre

Um menor foi apreendido com drogas e dinheiro no bairro Vista Alegre em Matozinhos, nesta quarta-feira. Após abordagem, na casa do menor a PM localizou mais maconha e cocaína

Na quarta-feira (10), durante operação policial no bairro Vista Alegre em Matozinhos, os policiais militares avistaram um jovem em atitude suspeita sentado na porta de um bar. Ao perceber a presença policial o jovem dispensou diversos invólucros plásticos ao solo, que foi constatado pelos militares se tratarem de 5 porções de maconha. Diante disso, os militares procederam a abordagem ao jovem e com ele foi encontrado a quantia de R$695,50 reais em dinheiro.

Diante do flagrante delito, os policiais deslocaram até a casa do autor e foram recebidos por sua mãe que autorizou a entrada dos militares. Foram encontrados no quarto do jovem 14 pinos de cocaína.

Foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas ao autor que foi encaminhado, junto ao material apreendido, a Delegacia de Polícia Civil.

Redação com Agência de Comunicação- RPM