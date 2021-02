Via 040 prepara operação especial para o Carnaval

A Via 040 inicia, amanhã, a operação especial para os dias Carnaval. Para garantir a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas, a concessionária irá reforçar o quadro de equipes e de viaturas, e não fará interdições para realização de obras nos dias de tráfego mais intenso.

“Durante os dias de saída e retorno é esperado aumento de tráfego na BR-040, porém, devido ao fechamento de atrativos dos principais destinos turísticos, além do cancelamento das festas por conta da pandemia do Coronavírus, estimamos que o movimento deverá ser menor que o observado no Carnaval de 2020. Mesmo assim, vamos reforçar as equipes de atendimento para melhorar a prestação do serviço no período”, ressalta Fabiano Xavier, gerente de Operações da concessionária.

Característica do tráfego:

– Sexta-feira (12/02) – Tráfego intenso a partir das 14h

– Sábado (13/02) – Tráfego intenso das 6h às 12h

– Domingo (14/02) – Tráfego normal

– Segunda-feira (15/02) – Tráfego normal

– Terça-feira (16/02) – Tráfego intenso das 14h às 17h

Época de chuvas exigem cuidados extras na condução

Nesta época do ano, aumentam as possibilidades de incidência de chuvas em todo o Sudeste e Centro-Oeste, e o motorista que trafega pelas rodovias deve redobrar a atenção na condução. A chuva é um dos principais fatores de risco para a segurança viária, pois ela tende a reduzir inesperadamente a visibilidade, elevando ainda mais os riscos na direção. Ao se deparar com situações de chuvas e pista molhada, os condutores devem reduzir a velocidade e manter distância dos demais veículos.

Além disso, a prevenção é o melhor caminho quando o motorista vai enfrentar condições atípicas. A Via 040 recomenda checar previamente as condições dos pneus, das lanternas, palhetas do limpador, limpeza e condições do para-brisa e conduzir respeitando os limites de velocidade. Outra recomendação importante durante o período de chuvas é ligar o ar-condicionado do veículo antes que o vidro do para-brisa comece a embaçar e a prejudicar a visibilidade.

Condições de tráfego 24h:

Os motoristas também podem acompanhar as condições de tráfego pelo Twitter da concessionária e pelo site da Via 040. Há também informações pelo Whatsapp, mediante solicitação de cadastro. As orientações para se cadastrar podem ser acessadas aqui.

Estrutura à disposição de motoristas e passageiros

– 18 painéis eletrônicos de mensagens informarão, em tempo real, as condições da pista e do tráfego e o tempo estimado de viagem entre as cidades dos trechos de maior movimento.

– 21 postos de atendimento entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG), com estacionamento, banheiros, fraldários, água e área de descanso.

– 23 veículos de inspeção circularão pelo trecho sob concessão 24 horas por dia, com profissionais preparados para auxiliar os usuários em diversas situações.

– 28 ambulâncias para resgate e socorro médico.

– 30 guinchos para remoção de veículos leves e pesados.

– Viaturas de resgate de animais e combate a incêndios.

Com Via 040