Sete Lagoas registra mais 94 novos casos e uma morte nas últimas 24h

Município inicia vacinação de profissionais de saúde da linha de frente a partir de 30 anos

Os dados oficiais do Município apontam um aumento de 0,75% nas notificações de novos casos suspeitos de ontem para hoje. Sete Lagoas chega a 1.728 pessoas em monitoramento, 2.686 com o acompanhamento concluído e 20.635 casos suspeitos descartados por exames.

Um óbito por complicações da Covid foi registrado ontem, na UPA. Um homem de 74 anos. Um óbito suspeito foi registrado também ontem. Uma mulher de 93 anos, no Hospital Municipal. Foram registrados 94 novos casos positivos, 51 mulheres e 43 homens, elevando o total de contaminados a 9.634 desde o início da pandemia. Entre eles, são 154 óbitos, 18 hospitalizados, 225 pessoas em isolamento domiciliar e 8.713 já curados.

Hospitalizados

Ao todo, são 48 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 18 em enfermaria e 30 em UTI. Destes, 33 já testaram positivo para Covid, três com resultado negativo e 12 que aguardam resultado de exame.

São 20 internações no Hospital Municipal (17 delas em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 15 internações, sendo nove em enfermaria e seis em UTI, sendo duas delas em UTI do SUS. Há ainda nove internações no Hospital da Unimed, quatro delas em UTI, e quatro na UPA, sendo três delas em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS e da saúde suplementar está hoje em 54,5%. Ao considerar apenas os leitos UTI Covid do SUS, o índice de ocupação é de 52,4%.

Dos 30 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, são 16 por pacientes de Sete Lagoas, quatro de Morada Nova de Minas, dois de Pompéu, dois de Papagaios e os demais de Funilândia, Abaeté, Cordisburgo, Paraopeba, Baldim e Quartel Geral.

Vacinação

A campanha de imunização contra a Covid continua em Sete Lagoas. À medida em que o Governo do Estado faz o repasse, a Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abre novas frentes de vacinação. Nesta quinta e sexta, dias 11 e 12, de 08h30 às 17h, no estacionamento do Unifemm, será a vez dos profissionais de assistência à saúde do município a partir de 30 anos de idade receberem a primeira dose da vacina, em sistema de drive-thru. Os documentos necessários são: comprovante de endereço, carteira profissional e o comprovante de profissional vinculado ao risco do atendimento à Covid. Acompanhe o boletim epidemiológico diariamente para conferir as datas dos próximos grupos a serem vacinados.

Conscientização

A Vigilância Epidemiológica de Sete Lagoas reitera a importância de se manter as recomendações das autoridades de saúde: usar máscara ao sair de casa, higienizar frequentemente as mãos, evitar aglomerações e manter o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Com Ascom/prefeitura de Sete Lagoas