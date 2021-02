Preqaria Cia de Teatro realiza oficinas gratuitas

A 7º Temporada de Teatro de Sete Lagoas continua e, dentro da programação, além de vários espetáculos, serão oferecidas 3 oficinas gratuitas, que serão realizadas on-line.

A 7º Temporada 2021 será executada através da Lei Aldir Blanc com recursos de editais estaduais, conforme Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.

As inscrições podem ser feitas pelo email: preqariateatro@gmail.com ou pelo WhatsApp da Preqaria: (31) 9 9723-9953.

Conheça as oficinas e faça já a sua inscrição.

Conversas sobre teatro de grupo e nosso teatro latino americano.

Dias 12/02, 19/02 e 26/03 das 14h às 16h

12/02 – Conversa com Alexandre Kavanji, Diretor Teatral

19/02 – Conversa com Camila Ladeira Scudeler, Atriz e pesquisadora teatral Eca/ Usp. Pesquisadora do Teatro Latino Americano.

26/02 – Conversa com Ney Piacentini, ator da Cia do Latão e Professor de atuação na USP

As conversas serão conduzidas por Alexandre Kavanji, Diretor e Produtor Teatral.

De 2008 a 2013 – Produtor geral da Mostra Latino Americana de Teatro de Grupo SP.

2012 – Direção do espetáculo de rua “Relampião” com dramaturgia de Solange Dias – com apresentações no Festival Internacional de Havana/Cuba – FIT S J Rio Preto SP – FILO Londrina PR, dentre outros.

2014 – Assistente de Direção de João das Neves no espetáculo “Os Azeredos Mais os Benevides”, dramaturgia de Oduvaldo Viana Filho, produção CPC UMES.

2016 – Direção do espetáculo teatral “A Razão Blindada” dramaturgia de Aristides Vargas e Tradução de João das Neves – com apresentações no Festival Internacional de Teatro de Havana/ Cuba – Festival Nacional Cidade de Vitória ES.

Oficina: corpo e voz no desenvolvimento do ator

Dias 17/02, 24/02 e 03/03 das 19h às 20h30

À partir dos 14 anos

A oficina traz atividades que promovem o estudo vocal do indivíduo, trabalhando exercícios de vocalizes e prática de movimentos corporais, a fim de buscar o desenvolvimento do ator.

A oficina de teatro “corpo e voz no desenvolvimento do ator”, será realizada por videoconferência através da plataforma Zoom.

A oficina será ministrada por Piera Rodrigues, formada pelos cursos livres de iniciação e aprofundamento em teatro na Escola Livre de Teatro da Preqaria, entre os anos de 2010 e 2015. Atriz da Preqaria Cia de Teatro. Professora de corpo e interpretação do projeto “Arte Concreta” desde 2015. Professora de voz, corpo e interpretação da Escola Livre de Artes de Sete Lagoas. Assistente de produção da Temporada de Teatro de Sete Lagoas. Curadora e assistente de produção do Curta Teatro – Festival de Cenas Curtas de Sete Lagoas. Capoeirista graduada pela Associação Cultural e Social de Capoeira Bambaras desde 2001.

Curso: Arte, cultura e história

Dias 17/02, 24/02 e 03/03 das 15h às 16h30

À partir dos 16 anos

O curso tem o objetivo de instrumentalizar os alunos para as noções e conceitos relativos às concepções do belo em diversos períodos históricos. A abordagem cultural da arte é essencialmente histórica e sua reflexão implica na definição das ideias de cultura no Ocidente. A iconografia como descrição da representação visual de símbolos e imagens, desconsiderando seu valor estético, torna-se ferramenta fundamental para os estudantes de todas as artes. A sociologia e a filosofia da arte também oferecem possibilidades de análise e modos de olhar que complementam as análises estéticas e iconográficas. Procura-se, portanto, recuperar o repertório da história da arte como meio de obtenção de subsídios para pensar, compreender e perceber os objetos artísticos. Nesse sentido, a partir das remissões históricas, o curso possibilita a percepção das peculiaridades da cultura e história da arte no tempo e no espaço.

A oficina será ministrada Cláudio Lúcio de Carvalho Diniz é Mestre e Doutor em História Social pelo Programa de Pós-graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ppghis-ufrj). É professor da PUC-Minas em Belo Horizonte e da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. Desenvolve diversos projetos no campo da história social da cultura e mantém o trabalho de escritor de artigos científicos em livros e periódicos da área de história e ciências afins. Também publica críticas de revistas em quadrinhos na coluna Sobre Quadrinhos do site sobrelivros.com.br.

Conheça um pouco da trajetória da Escola Livre de Teatro da Preqaria.

Com o desejo de fomentar a cultura em Sete Lagoas, em março de 2009, a Preqaria Cia de Teatro inaugurou a Escola Livre de Teatro no SESC-MG, onde permaneceu até 2013. De 2013 a 2017 esteve no saudoso “Templo 8” na Praça Tiradentes, e à partir de 2018, teve sua sede própria, o Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, que tem como mantenedora a Cimento Nacional. E também conta com a CCB Contabilidade, Panificadora Galdina e Churrascaria Três Marias como empresas parceiras e amigas do teatro.

Nestes 11 anos de trabalho em Sete Lagoas, a Escola Livre já formou vários atores e atrizes que hoje atuam em vários grupos teatrais da cidade, inclusive na própria Preqaria.

Ascom Preqaria Cia de Teatro